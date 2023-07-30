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У МВС показали, як бригада Гвардії наступу штурмує позиції окупантів

30 липня 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали, як бригада Гвардії наступу штурмує позиції окупантів
Військові Гвардії наступу. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові Гвардії наступу продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Вони показали, як штурмують позиції противника на Запорізькому напрямку.

Відео опублікувало МВС.

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Штурм позицій загарбників

На відео можна побачити, як бригада "Кара-Даг" працює на фронті. Військові хоробро штурмують позиції російських окупантів. Група бійців просувається вперед та веде бій з ворогами. Бригаду "Кара-Даг" супроводжує броньована техніка.

Нагадаємо, російські окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Загарбники кидають на фронт загони "шторм-Z". Здебільшого вони складаються з в'язнів.

Також ми писали, що українські військові щодня успішно ліквідовують велику кількість російських окупантів на фронті. За минулу добу армія РФ зменшилася приблизно на 480 солдатів. Крім того, загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи тощо. 

Додамо, 29 липня Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

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