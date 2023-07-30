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З'явилося вражаюче відео, як дрони-камікадзе знищують ворожу техніку

30 липня 2023 13:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилося вражаюче відео, як дрони-камікадзе знищують ворожу техніку
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Підрозділи 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців завдяки дронам-камікадзе успішно влучили у ворожі цілі. Російські окупанти продовжують втрачати живу силу та свою техніку.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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"Влучання в ціль дронами-камікадзе — це колосальна командна робота, з якою успішно справляються підрозділи 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Противник відчуває наслідки на собі!", — написав генерал-лейтенант. 

Успішна робота дронів

Всього за тиждень спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили купу російської техніки, в тому числі й ТОС "Солнцепек". Окрім того, бійцям вдалося ліквідувати 255 окупантів.

Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії, серед них і оператори дронів. 

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