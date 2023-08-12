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Террор против Херсонской области: Прокудин рассказал о новых обстрелах

12 августа 2023 15:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Террор против Херсонской области: Прокудин рассказал о новых обстрелах
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. С самого утра 12 августа не прекращаются обстрелы. Пострадали уже два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, в селе Понятовка снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина. В Одрадокаменке взрывчатку сбросили с дрона и попали во двор местных жителей. Тяжелые ранения получил 72-летний мужчина.

"Обоих пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь", — сообщил Прокудин.

Также враг нанес удар по областному центру. В Херсоне повреждено помещение одного из предприятий. Также были попадания в Золотой Балке. Обошлось без пострадавших.

Александр Прокудин рассказал об обстрелах. Фото: Скриншот 

Ранее мы рассказывали, российские оккупанты утром 12 августа нанесли удар управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожской области. В результате погиб полицейский.

Напоминаем, за прошедшие сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

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