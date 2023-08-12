Террор против Херсонской области: Прокудин рассказал о новых обстрелах
Оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. С самого утра 12 августа не прекращаются обстрелы. Пострадали уже два человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы нанесли значительный урон Херсонщине
По словам Прокудина, в селе Понятовка снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина. В Одрадокаменке взрывчатку сбросили с дрона и попали во двор местных жителей. Тяжелые ранения получил 72-летний мужчина.
"Обоих пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь", — сообщил Прокудин.
Также враг нанес удар по областному центру. В Херсоне повреждено помещение одного из предприятий. Также были попадания в Золотой Балке. Обошлось без пострадавших.
Ранее мы рассказывали, российские оккупанты утром 12 августа нанесли удар управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожской области. В результате погиб полицейский.
Напоминаем, за прошедшие сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.