Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Террорист Гиркин заявил, что Кремль не может противостоять Пригожину arrow

Террорист Гиркин заявил, что Кремль не может противостоять Пригожину

26 июня 2023 07:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Террорист Гиркин заявил, что Кремль не может противостоять Пригожину
Террорист Игорь Гиркин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский ультранационалистический "Клуб сердитых патриотов" во главе с террористом Игорем Гиркиным подверг критике власть Владимира Путина и заявил о неспособности Кремля противостоять основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Гиркин призвал президента РФ передать полномочия другим сторонам.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Очередная критика российских властей

В ISW рассказали, что "Клуб сердитых патриотов" провел заранее запланированное мероприятие в Москве вчера, 25 июня. Участники выступили с давней критикой Путина и российского военного руководства. Они намекали на то, что Кремль не накажет Пригожина.

"Клуб сердитых патриотов — это провоенное общественное движение, целью которого является исправить ложные представления о военных действиях в Украине, чтобы российские войска смогли достичь победы, и члены клуба используют эту миссию для рутинной сокрушительной критики Минобороны, Кремля и самого Путина", — говорится в сообщении.

На мероприятии в Москве участники призвали к "революции", если Кремль заморозит войну в Украине или продолжит переговоры.

Террорист Гиркин выступил на прямом эфире в Москве и озвучил ряд давних тезисов о том, что Россия должна сделать, чтобы выиграть войну в Украине. По информации ISW, он публично заявил, что Путину необходимо передать определенные полномочия президента другим сторонам.

"Клуб сердитых патриотов" рекламировал это мероприятие заранее.

"Если Кремль намерен использовать восстание Пригожина как повод для немедленного подавления антагонистических ультранационалистов, то это событие, вероятно, было бы основным кандидатом для начала таких усилий. Кремль, вероятно, рискует вооруженным восстанием Пригожина расширить окно приемлемой антикремлевской критики, особенно если Кремль не собирается дальше мстить Пригожину", — добавили аналитики.

Напомним, против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному бунту".

Также мы писали, Гиркин заявил, что Российскую Федерацию неизбежно ждет гражданская война. Вопрос только в том, когда она начнется — прямо сейчас, из бунта Евгения Пригожина, или позже.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас