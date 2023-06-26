Террорист Гиркин заявил, что Кремль не может противостоять Пригожину

Террорист Игорь Гиркин. Фото: росСМИ

Российский ультранационалистический "Клуб сердитых патриотов" во главе с террористом Игорем Гиркиным подверг критике власть Владимира Путина и заявил о неспособности Кремля противостоять основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Гиркин призвал президента РФ передать полномочия другим сторонам.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали, что "Клуб сердитых патриотов" провел заранее запланированное мероприятие в Москве вчера, 25 июня. Участники выступили с давней критикой Путина и российского военного руководства. Они намекали на то, что Кремль не накажет Пригожина.

"Клуб сердитых патриотов — это провоенное общественное движение, целью которого является исправить ложные представления о военных действиях в Украине, чтобы российские войска смогли достичь победы, и члены клуба используют эту миссию для рутинной сокрушительной критики Минобороны, Кремля и самого Путина", — говорится в сообщении.

На мероприятии в Москве участники призвали к "революции", если Кремль заморозит войну в Украине или продолжит переговоры.

Террорист Гиркин выступил на прямом эфире в Москве и озвучил ряд давних тезисов о том, что Россия должна сделать, чтобы выиграть войну в Украине. По информации ISW, он публично заявил, что Путину необходимо передать определенные полномочия президента другим сторонам.

"Клуб сердитых патриотов" рекламировал это мероприятие заранее.

"Если Кремль намерен использовать восстание Пригожина как повод для немедленного подавления антагонистических ультранационалистов, то это событие, вероятно, было бы основным кандидатом для начала таких усилий. Кремль, вероятно, рискует вооруженным восстанием Пригожина расширить окно приемлемой антикремлевской критики, особенно если Кремль не собирается дальше мстить Пригожину", — добавили аналитики.

Напомним, против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному бунту".

Также мы писали, Гиркин заявил, что Российскую Федерацию неизбежно ждет гражданская война. Вопрос только в том, когда она начнется — прямо сейчас, из бунта Евгения Пригожина, или позже.