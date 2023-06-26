Терорист Гіркін заявив, що Кремль не може протистояти Пригожину

Терорист Ігор Гіркін. Фото: росЗМІ

Російський ультранаціоналістичний "Клуб сердитих патріотів" на чолі з терористом Ігорем Гіркіним розкритикував владу Володимира Путіна та заявив про нездатність Кремля протистояти засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Гіркін закликав президента РФ передати повноваження іншим сторонам.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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В ISW розповіли, що "Клуб сердитих патріотів" провів заздалегідь запланований захід у Москві вчора, 25 червня. Учасники виступили із давньою критикою Путіна та російського військового керівництва. Вони натякали на те, що Кремль не покарає Пригожина.

"Клуб сердитих патріотів — це провоєнний громадський рух, який має на меті виправити помилкові уявлення про військові дії в Україні, щоб російські війська змогли досягти перемоги, і члени клубу використовують цю місію для рутинної нищівної критики Міноборони, Кремля і самого Путіна", — йдеться у повідомленні.

На заході у Москві учасники закликали до "революції", якщо Кремль заморозить війну в Україні або продовжить переговори.

Терорист Гіркін виступив на прямому ефірі в Москві та озвучив ряд давніх тез про те, що Росія повинна зробити, щоб виграти війну в Україні. За інформацією ISW, він публічно заявив, що Путіну необхідно передати певні повноваження президента іншим сторонам.

"Клуб сердитих патріотів" рекламував цей захід заздалегідь.

"Якщо Кремль має намір використати повстання Пригожина як привід для негайного придушення антагоністичних ультранаціоналістів, то ця подія, ймовірно, була б основним кандидатом для початку таких зусиль. Кремль, ймовірно, ризикує збройним повстанням Пригожина розширити вікно прийнятної антикремлівської критики, особливо якщо Кремль не збирається далі мститися Пригожину", — додали аналітики.

Нагадаємо, проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Також ми писали, Гіркін заявив, що на Російську Федерацію неминуче чекає громадянська війна. Питання лише в тому, коли вона розпочнеться — прямо зараз, з бунту Євгена Пригожина, чи трохи згодом.