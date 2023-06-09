Террористы РФ пытаются усугубить ситуацию, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Российские террористы пытаются еще больше усугубить ситуацию в Херсонской области, которую они повлекли своим экоцидом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время традиционного ежедневного обращения. Закончился 470-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сообщает Офис Президента Украины.

Читайте также:

По словам главы государства, враг сознательно продолжает обстреливать Херсон и общины области, которые уже затоплены ими.

"Обстреливают даже точки эвакуации, являющиеся уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли. Оккупанты полностью бросили на произвол людей на левобережной части Херсонской области. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа — и это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", — заявил Владимир Зеленский.

Основное из Обращения Президента

На всех уровнях государства и местных властей мы работаем, чтобы спасти больше людей из затопленных районов. Эвакуация продолжается. Везде, где мы можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это.

На нашей свободной территории есть присутствие международных организаций, конкретная помощь. В частности, это украинский Красный Крест и многие другие.

Российские террористы пытаются еще усугубить ситуацию, которую они повлекли своим экоцидом.

Мы должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами, с такими террористами.

Ситуация с питьевой водой в наших городах и общинах. Руководители на местах и правительстве понимают порядок шагов. Решения есть, ресурсы есть, деньги есть. Сделаем все, чтобы обеспечить людей питьевой водой, несмотря на эту катастрофу.

Напомним, по данным украинской разведки, после зверств россиян на Каховской ГЭС враг готовит очередную провокацию, однако уже на своей территории. По традиции, обвинить во всем оккупанты собираются Украину.