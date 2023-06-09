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Терористи РФ намагаються погіршити ситуацію, — Зеленський

9 червня 2023 00:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Терористи РФ намагаються погіршити ситуацію, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські терористи намагаються ще більше погіршити ситуацію на Херсонщині, яку вони спричинили своїм екоцидом.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного щоденного звернення. Минув 470 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Повідомляє Офіс Президента України.

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За словами глави держави, ворог свідомо продовжує обстрілювати Херсон та громади області, вже затоплені ними. 

"Обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, крім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа — і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва", — заявив Володимир Зеленський.

Основне зі Звернення Президента

  • На всіх рівнях держави та місцевої влади ми працюємо, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. 
  •  На нашій вільній території є присутність міжнародних організацій, конкретна допомога. Зокрема, це український Червоний Хрест та багато інших. 
  • Російські терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом.
  • Ми маємо зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятись із такими катастрофами, із такими терористами.
  • Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях і в уряді розуміють порядок кроків. Рішення є, ресурси є, гроші є. Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після звірств росіян на Каховській ГЕС, ворог готує чергову провокацію, проте вже на своїй території. За традицією, звинуватити у всьому окупанти збираються Україну.

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