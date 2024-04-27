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The Economist спрогнозировал, когда Украина сможет начать контрнаступление

27 апреля 2024 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
The Economist спрогнозировал, когда Украина сможет начать контрнаступление
Украинские военные на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина сможет начать наступательные операции только в 2026-2027 годах. К этому времени она может развить значительный потенциал для наступления, до этого Вооруженные силы должны продолжать ослаблять военную мощь России.

Об этом сообщает The Economist в четверг, 25 апреля, опираясь на источник, осведомленный о планировании военных операций.

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Издание отмечает, что "украинское контрнаступление провалилось по ряду причин", однако выделяется среди них — нехватка боевых умений в Силах обороны.

"Отсутствие опыта таких скоординированных атак означает, что и Украина, и Россия воюют в основном на уровне рот, а не батальонов или бригад. Даже если одна сторона сможет найти или проделать брешь в линиях другой, им будет сложно этим воспользоваться", — говорится в материале.

Министерство обороны Эстонии подсчитало, что ВСУ должны уничтожать каждые полгода 50 000 российских оккупантов, чтобы помешать России создать более сильную армию. Кроме того, нужно продолжать бить по Крыму, Черноморскому флоту и авиабазам на территории РФ.

Запад в свою очередь должен усилить санкции, чтобы взорвать российскую оборонную промышленность и усилить свою помощь Украине. The Economist пишет, что нет гарантий такой поддержки из-за капризов американской политики. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не так готов помогать Украине как нынешний американский лидер Джо Байден. Да и если последнего переизберут, то новый состав Конгресса может быть более критично настроен по отношению к Украине, чем нынешний.

Военная помощь Украине от США

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рамштайна в пятницу, 26 апреля, назвал жизненно важные приоритеты в помощи, в которой Украина нуждается от союзников. По его словам, дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько будут быстро действовать Украина и партнеры и будут ли выполняться договоренности.

Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов, слухи о которой распространяли западные издания еще в четверг, 25 апреля. Известно, что войдет в состав новой помощи.

Добавим, что Байден рассказал, когда в Украину поступит первая часть пакета помощи стоимостью в миллиард долларов.

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