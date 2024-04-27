The Economist спрогнозував, коли Україна зможе розпочати контрнаступ

Українські військові на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Україна зможе розпочати наступальні операції лише 2026-2027 років. До цього часу вона може розвинути значний потенціал для наступу, доти Збройні сили мають продовжувати послаблювати військову потужність Росії.

Про це повідомляє The Economist у четвер, 25 квітня, спираючись на джерело, обізнане з плануванням військових операцій.

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Коли Україна розпочне контрнаступ

Видання зазначає, що "український контрнаступ провалився з низки причин", проте вирізняється серед них — нестача бойових вмінь у Силах оборони.

"Відсутність досвіду таких скоординованих атак означає, що і Україна, і Росія воюють в основному на рівні рот, а не батальйонів або бригад. Навіть якщо одна сторона зможе знайти або проробити пролом у лініях іншої, їм буде складно цим скористатися", — йдеться в матеріалі.

Міністерство оборони Естонії підрахувало, що ЗСУ мають знищувати кожні пів року 50 000 російських окупантів, аби завадити Росії створити сильнішу армію. Крім того, треба продовжувати бити по Криму, Чорноморському флоту та авіабазам на території РФ.

Захід своєю чергою повинен посилити санкції, щоб підірвати російську оборонну промисловість, та посилити свою допомогу Україні. The Economist пише, що немає гарантій такої підтримки через примхи американської політики. Кандидат у президенти США Дональд Трамп не настільки готовий допомагати Україні як нинішній американський лідер Джо Байден. Та й якщо останнього переоберуть, то новий склад Конгресу може бути більш критично налаштований щодо України, ніж теперішній.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну в п'ятницю, 26 квітня, назвав життєво важливі пріоритети у допомозі, якої Україна потребує від союзників. За його словами, подальший розвиток подій на фронті залежить від того, наскільки швидко діятимуть Україна і партнери та чи будуть виконуватися домовленості.

Також ми писали, що очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів, чутки про яку поширювали західні видання ще в четвер, 25 квітня. Відомо, що увійде до складу нової допомоги.

Додамо, що Байден розповів, коли в Україну надійде перша частина пакета допомоги, вартістю у мільярд доларів.