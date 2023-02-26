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Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

26 февраля 2023 14:28
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Самые жестокие бои на театре боевых действий, пояснил спикер Восточной группировки Сил обороны Украины, продолжаются в Донецкой области
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Россияне наносят массированные обстрелы на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. На лиманском направлении Силы обороны уничтожают большое количество российской техники.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам Сергея Череватого, сейчас эпицентром войны является Бахмутское направление.

"Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта - это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное - произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", — пояснил пресс-секретарь Восточной группировки.

Только в районе самого Бахмута произошло 24 обстрела в сутки.

Наибольшая активность артиллерии

Череватый добавил, что наиболее активно россияне используют артиллерию на Купянском и Лиманском направлениях.

Там за последние сутки было совершено 197 обстрелов из РСВ и ствольной артиллерии.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", — отметил представитель Восточной группировки.

Напомним, вчера, 25 февраля, генерал-полковник Александр Сырский, являющийся командующим Восточной группировкой войск, посетил воинские части, отвечающие за защиту Бахмута и его прилегающей территории. Во время визита он проверил состояние подчиненных подразделений, выслушал проблемы, высказанные командирами подразделений, оказал помощь в решении этих проблем и выразил свою поддержку военнослужащим, мужественно отражающим нападения противника.

Фото: Facebook Сырского

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