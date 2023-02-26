Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый
Россияне наносят массированные обстрелы на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. На лиманском направлении Силы обороны уничтожают большое количество российской техники.
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
-
Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС
-
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
-
В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие
-
Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму
-
В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц сбежал из зоопарка
-
ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах
-
Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра
-
Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти
-
Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться
-
Евросоюз ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"
Главная горячая точка на фронте
По словам Сергея Череватого, сейчас эпицентром войны является Бахмутское направление.
"Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта - это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное - произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", — пояснил пресс-секретарь Восточной группировки.
Только в районе самого Бахмута произошло 24 обстрела в сутки.
Наибольшая активность артиллерии
Череватый добавил, что наиболее активно россияне используют артиллерию на Купянском и Лиманском направлениях.
Там за последние сутки было совершено 197 обстрелов из РСВ и ствольной артиллерии.
"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", — отметил представитель Восточной группировки.
Напомним, вчера, 25 февраля, генерал-полковник Александр Сырский, являющийся командующим Восточной группировкой войск, посетил воинские части, отвечающие за защиту Бахмута и его прилегающей территории. Во время визита он проверил состояние подчиненных подразделений, выслушал проблемы, высказанные командирами подразделений, оказал помощь в решении этих проблем и выразил свою поддержку военнослужащим, мужественно отражающим нападения противника.
Фото: Facebook Сырского