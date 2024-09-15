Трамп в очередной раз обещает завершить войну в Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Swanson

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать войну в Украине в случае своей победы. По его словам, это нужно делать с помощью силы и мудрости.

Об этом Дональд Трамп сказал в коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES, передает "Интерфакс-Украина" в воскресенье, 15 сентября.

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Трамп записал свое обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во время полета на предвыборный митинг в Аризоне.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", — сказал он.

Он отметил, что будь президентом США, то войны между Россией и Украиной не произошло бы.

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", — добавил Трамп.