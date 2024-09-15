Трамп вкотре обіцяє завершити війну в Україні у разі перемоги на виборах

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Swanson

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну в Україну у разі своєї перемоги. За його словами, це потрібно робити за допомогою сили та мудрості.

Про це Дональд Трамп сказав у короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, передає "Інтерфакс-Україна" у неділю, 15 вересня.

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Трамп записав своє звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона під час польоту на передвиборчий мітинг в Аризоні.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити, і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості", — сказав він.

Він зазначив, що якби був президентом США, то війни між Росією та Україною не сталося б.

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни", — додав Трамп.