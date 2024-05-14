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Третья ОШБр разбила технику и пехоту россиян в Харьковской области — видео

14 мая 2024 07:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Третья ОШБр разбила технику и пехоту россиян в Харьковской области — видео
Поражение вражеской техники и пехоты. Скриншот видео: t.me/ab3army
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вооруженные силы Украины разбили колонну техники и пехоту россиян. Оккупанты, которые понесли потери, пытались совершить прорыв в Харьковской области.

Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Telegram-канал Третьей ОШБр и обнародовали соответствующее видео.

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Силам подразделений Третьей штурмовой бригады, а также смежных 66-й ОМБр и 77-й бригады ДШВ с помощью ударных дронов и бригадной арты удалось ликвидировать танки-черепахи и БМП противника.

"Три единицы техники — уничтожены безвозвратно, и еще четыре — поражены. Противник разбегался по посадкам, но часть личного состава нашли и зачистили — минус к взводу российской пехоты, не считая экипажей. Все штурмовое подразделение врага были разбиты, а цель противника по прорыву на участки фронта — не достигнута", — говорится в сообщении бригады.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" смогли остановить продвижение вражеской штурмовой в Харьковской области. Они сделали это с помощью всего одного FVP-дрона.

Также мы сообщали о том, что несколько дней назад бойцы Третьей ОШБр ударили FVP-дронами и ударили по БТР-82 с боеприпасами противника.

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военная техника
война в Украине
атака
военнослужащие

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