Третя ОШБр розбила техніку та піхоту росіян на Харківщині — відео

Ураження ворожої техніки та піхоти. Скриншот відео: t.me/ab3army

Збройні сили України розбили колону техніки та піхоту росіян. Окупанти, які зазнали втрат, намагалися здійснити прорив у Харківській області.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Telegram-канал Третьої ОШБр та оприлюднили відповідне відео.

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Силам підрозділів Третьої штурмової бригади, а також суміжних 66-ї ОМБр і 77-ї бригади ДШВ за допомогою ударних дронів та бригадної арти вдалося ліквідувати танки-черепахи та БМП противника.

"Три одиниці техніки — знищено безповоротно, та ще чотири — уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів. Весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту — не досягнуто", — йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" змогли зупинити просування ворожої штурмової в Харківській області. Вони зробили це за допомогою лише одного FVP-дрона.

Також ми повідомляли про те, що кілька днів тому бійці Третьої ОШБр вдарили FVP-дронами вдарили по БТР-82 з боєприпасами противника.