Українські військові дроном знищили цілу групу окупантів

Військовий запускає дрон. Фото: NV

У Харківській області 12 травня відбулася успішна операція українських військових. Використовуючи лише один FPV-дрон, вони змогли зупинити просування ворожої штурмової групи.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у понеділок, 13 травня.

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"Бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" зуміли нейтралізувати ворожу групу всього одним FPV дроном. Насипаємо окупантам біля лінії кордону!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі Новомихайлівки Донецької області російські штурмовики спробували прорватися до позицій 79-го десантного підрозділу. Ворожу бронетехніку ефектно знешкодили за допомогою мін та протитанкових засобів.

Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як вдарили по ворожому БТР-82 з боєприпасами.