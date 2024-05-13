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Одним дроном знищили цілу групу ворогів — бійці ЗСУ "Омега" показали ефектне відео

13 травня 2024 16:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українські військові дроном знищили цілу групу окупантів
Військовий запускає дрон. Фото: NV
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харківській області 12 травня відбулася успішна операція українських військових. Використовуючи лише один FPV-дрон, вони змогли зупинити просування ворожої штурмової групи.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у понеділок, 13 травня.

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Окупанти намагалися проникнути через "сіру зону" в лісистій місцевості. 

"Бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" зуміли нейтралізувати ворожу групу всього одним FPV дроном. Насипаємо окупантам біля лінії кордону!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі Новомихайлівки Донецької області російські штурмовики спробували прорватися до позицій 79-го десантного підрозділу. Ворожу бронетехніку ефектно знешкодили за допомогою мін та протитанкових засобів.

Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як вдарили по ворожому БТР-82 з боєприпасами.

війна
ЗСУ
Нацгвардія
Україна
Харківська область
військові
окупанти
війна в Україні
FPV-дрони

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