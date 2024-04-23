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Третья штурмовая показала эффектную работу британской артиллерии на фронте

23 апреля 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Третья штурмовая показала эффектную работу британской артиллерии на фронте
Британская военная техника на фронте. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали полигонные тренировки с самоходной артиллерийской установкой AS-90. Такая военная техника очень помогает ликвидировать российских оккупантов.

Видео работы британской артиллерии Третья штурмовая опубликовала в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Военные рассказали, что пушка может быстро наводиться по координатам, стреляет 155-мм осколочно-фугасным и кассетным снарядами, а также поражает цели с расстояния до 30 километров.

За время боев под Авдеевкой Донецкой области с ее помощью бойцы Третьей штурмовой безвозвратно уничтожили многочисленную технику, пехоту и оборонительные сооружения захватчиков.

"Заряжают бойцы "Команды Выстрел" — первого самоходного артдивизиона бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. К тому же они нанесли удар по живой силе врага на южном направлении.

Также военные одной из украинских бригад, подчиняющихся ОК "Юг", активно действуют на передовой, уничтожая технику и составы вражеской армии. Защитники государства ни перед чем не останавливаются в своей миссии отстаивания украинской территории от оккупантов.

Великобритания
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Украина
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штурмовая бригада

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