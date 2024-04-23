Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Третя штурмова показала ефектну роботу британської артилерії на фронті arrow

Третя штурмова показала ефектну роботу британської артилерії на фронті

23 квітня 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова показала ефектну роботу британської артилерії на фронті
Британська військова техніка на фронті. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали полігонні тренування з самохідною артилерійською установкою AS-90. Така військова техніка неабияк допомагає ліквідовувати російських окупантів.

Відео роботи британської артилерії Третя штурмова опублікувала в Telegram у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Робота британської артилерії на фронті

Військові розповіли, що гармата може швидко наводитись за координатами, стріляє 155-мм осколково-фугасним й касетним снарядами, а також вражає цілі з відстані до 30 кілометрів.

За час боїв під Авдіївкою Донецької області з її допомогою бійці Третьої штурмової безповоротно знищили чисельну техніку, піхоту та оборонні споруди загарбників.

"Заряджають бійці "Команди Постріл" — першого самохідного артдивізіону бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. До того ж вони завдали удару по живій силі ворога на південному напрямку.

Також військові однієї з українських бригад, що підпорядковуються ОК "Південь", активно діють на передовій, знищуючи техніку та склади ворожої армії. Захисники держави ні перед чим не зупиняються в своїй місії відстоювання української території від окупантів.

Великобританія
війна
ЗСУ
українці
Україна
військова техніка
окупанти
штурмова бригада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри