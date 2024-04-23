Третя штурмова показала ефектну роботу британської артилерії на фронті

Британська військова техніка на фронті. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали полігонні тренування з самохідною артилерійською установкою AS-90. Така військова техніка неабияк допомагає ліквідовувати російських окупантів.

Відео роботи британської артилерії Третя штурмова опублікувала в Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Військові розповіли, що гармата може швидко наводитись за координатами, стріляє 155-мм осколково-фугасним й касетним снарядами, а також вражає цілі з відстані до 30 кілометрів.

За час боїв під Авдіївкою Донецької області з її допомогою бійці Третьої штурмової безповоротно знищили чисельну техніку, піхоту та оборонні споруди загарбників.

"Заряджають бійці "Команди Постріл" — першого самохідного артдивізіону бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. До того ж вони завдали удару по живій силі ворога на південному напрямку.

Також військові однієї з українських бригад, що підпорядковуються ОК "Південь", активно діють на передовій, знищуючи техніку та склади ворожої армії. Захисники держави ні перед чим не зупиняються в своїй місії відстоювання української території від окупантів.