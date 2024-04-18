Бійці ССО вдало застосували дрони проти складів та живої сили росіян — потужне відео

Влучання бізпілотника ССО по ворожих позиціях. Фото: скриншот

Бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони знищили живу силу ворога на південному напрямку.

Відео вправної роботи українських воїнів оприлюднили на Telegram-сторінці ССО у четвер, 18 квітня.

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"Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту", — говориться в повідомленні.

Українські воїни завдали вогневих уражень, вправно застосувавши FPV-дрони, дрони з системою скиду та 122-мм гаубицю Д-30.

Внаслідок вдалих дій бійців ССО було знищено:

склади з боєкомплектом;

трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);

місця розташування особового складу ворога.

Раніше ми повідомляли, що оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" ССО завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат ворогів також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".

Оператори третього полку ССО знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

Крім того, військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжують знищувати окупантів. Під час операції на Херсонщині вони знищили трьох противників.

Також начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи смерть захисників 73-го морського центру спеціальних операцій, сказала, що у ході бойових завдань можуть бути непередбачувані наслідки та, відповідно, втрати.