Бійці ССО вдало застосували дрони проти складів та живої сили росіян — потужне відео
Бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони знищили живу силу ворога на південному напрямку.
Відео вправної роботи українських воїнів оприлюднили на Telegram-сторінці ССО у четвер, 18 квітня.
Українські воїни вдарили по ворогу
"Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту", — говориться в повідомленні.
Українські воїни завдали вогневих уражень, вправно застосувавши FPV-дрони, дрони з системою скиду та 122-мм гаубицю Д-30.
Внаслідок вдалих дій бійців ССО було знищено:
- склади з боєкомплектом;
- трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
- місця розташування особового складу ворога.
Раніше ми повідомляли, що оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" ССО завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат ворогів також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".
Оператори третього полку ССО знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".
Крім того, військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжують знищувати окупантів. Під час операції на Херсонщині вони знищили трьох противників.
Також начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи смерть захисників 73-го морського центру спеціальних операцій, сказала, що у ході бойових завдань можуть бути непередбачувані наслідки та, відповідно, втрати.
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