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Бійці ССО вдало застосували дрони проти складів та живої сили росіян — потужне відео

18 квітня 2024 22:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці ССО вдало застосували дрони проти складів та живої сили росіян — потужне відео
Влучання бізпілотника ССО по ворожих позиціях. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони знищили живу силу ворога на південному напрямку.

Відео вправної роботи українських воїнів оприлюднили на Telegram-сторінці ССО у четвер, 18 квітня.

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"Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту", — говориться в повідомленні. 

Українські воїни завдали вогневих уражень, вправно застосувавши FPV-дрони, дрони з системою скиду та 122-мм гаубицю Д-30.

Внаслідок вдалих дій бійців ССО було знищено: 

  • склади з боєкомплектом; 
  • трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);
  • місця розташування особового складу ворога.

Раніше ми повідомляли, що оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" ССО завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку. Серед втрат ворогів також опинився і передовий російський танк Т-90М "Прорив".

Оператори третього полку ССО знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

Крім того, військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжують знищувати окупантів. Під час операції на Херсонщині вони знищили трьох противників.

Також начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи смерть захисників 73-го морського центру спеціальних операцій, сказала, що у ході бойових завдань можуть бути непередбачувані наслідки та, відповідно, втрати.

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