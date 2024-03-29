Третья штурмовая показала эффектную зачистку в Орловке

Украинский военный наносит удар по врагу. Фото: скриншот из видео

Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.

Видео прорыва в населенный пункт Третья штурмовая опубликовала на своем YouTube канале.

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Прорыв в Орловку

Штурмовая группа прорвалась на улицы поселка и начала интенсивный бой вплотную к зданию, в котором засел враг. Захватчики были в домах бывших местных жителей, подвалах, крышах, и не собирались ни отходить, ни сдаваться.

Боец Третьей штурмовой стреляет по оккупанту. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты отстреливались гранатами, выпускали дроны и отказывались отступать.

Противник был уничтожен бойцами Третьей штурмовой.

Напомним, украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские бойцы противотанковой бригады показали, как уничтожили российский вертолет с помощью ракеты.

Также пограничники мастерски поразили позиции врага, в результате чего армия РФ понесла определенные потери в живой силе. Задачу отработала бригада Гвардии наступления "Стальная граница".