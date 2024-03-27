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Під Кремінною українські воїни знищили російську вогнеметну систему "Солнцепек"

27 березня 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під Кремінною українські воїни знищили російську вогнеметну систему "Солнцепек"
Знищений українськими військовими "Солнцепек". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під Кремінною продовжується протистояння українських захисників та російських загарбників. Сили оборони продовжують завдавати по ворогу удари, які ослаблюють його бойовий потенціал.

Відео вдалої роботи українських військових по російській системі "Солнцепек" оприлюднив народний депутат і волонтер Юрій Мисягін у середу, 27 березня.

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Знищили ворожий "Солнцепек"

"В районі Кремінної FPV-дронами відмінусовали чергову російську ВВС-1А "Солнцепек"", — написав Мисягін.

На відео видно, як FPV-дрон Сил оборони атакує ворожу техніку. Внаслідок вдалої роботи оператора дрона ворожий "Солнцепек" було знищено.

Що таке ВВС-1А "Солнцепек"

Важка вогнеметна система "Солнцепек" перебуває на озброєнні армії РФ з 2001 року. Вона використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.

"Солнцепек" перебуває на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії.

За словами військових експертів, ця система найбільш ефективна для застосування в гірських умовах. Йдеться про взаємне накладення повітряних ударних хвиль і їхнього багаторазового відбиття від навколишніх скель.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади завдали влучного удару по російській техніці та знищили танки й бойові броньовані машини до останку.

Нагадаємо, військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
втрати окупантів

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