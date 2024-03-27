Прикордонники майстерно уразили позиції окупантів — які втрати у ворога

Момент знищення ворогів. Фото: скриншот з відео

Прикордонники майстерно уразили позиції ворога, внаслідок чого армія РФ зазнала певних втрат у живій силі. Завдання відпрацювала бригада Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням ДПСУ.

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Знищення ворогів

Зазначається, що спочатку українські військові провели розвідку місцевості, у ході якої виявили ворожі позиції. Після цього застосували ударні дрони-скиди, які випустили снаряд прямо у ціль.

В результаті бойової роботи сім окупантів зазнали важких поранень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр".

Днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

Незадовго до цього в Мелітополі вдалося знищити групу окупантів та їхню техніку.