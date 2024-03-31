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Третья штурмовая показала, как бойцы настраиваются на штурм в районе Авдеевки

31 марта 2024 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Третья штурмовая показала, как бойцы настраиваются на штурм в районе Авдеевки
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как настраиваются на штурм. На кадрах также можно увидеть настроение, с которым заряженные штурмовики десантируются возле ближайших к российским позициям окопов в районе Авдеевки. 

Видео Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала в Telegram.

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Настроение бойцов перед штурмом

В бригаде рассказали, что пока враг не заметил группу и не стал бить из минометов и артиллерии, бойцы идут на штурм оккупантов в Орловке.

"Боевые будни с GoPro друга Зомби из подразделения HYDRA второй роты второго мехбата Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, начались 767-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях, а бойцы ВСУ уверенно отбивают врага.

Также украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

война
Украина
оккупанты
Авдеевка
штурмовая бригада

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