Українські військові показали, як ефектно вдарили по ворожому складу БК
Українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.
Відео опублікувала 124-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
Удар по російському складу БК
Військові зазначили, що результатом злагодженої співпраці підрозділів бригади стала "бавовна" одного зі складів БК ворога в зоні відповідальності.
"Наші хлопці та дівчата щодня працюють, аби окупант не міг спокійно відчувати себе на українській землі та нарешті зрозумів, що немає чого йому тут робити", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.
Також росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил біля Новомихайлівки Донецької області. Однак воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вщент рознесли ворога, знищивши його військову техніку та піхоту.
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