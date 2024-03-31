Українські військові показали, як ефектно вдарили по ворожому складу БК

Пожежа на російському складі БК внаслідок удару ЗСУ. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Відео опублікувала 124-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

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Військові зазначили, що результатом злагодженої співпраці підрозділів бригади стала "бавовна" одного зі складів БК ворога в зоні відповідальності.

"Наші хлопці та дівчата щодня працюють, аби окупант не міг спокійно відчувати себе на українській землі та нарешті зрозумів, що немає чого йому тут робити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.

Також росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил біля Новомихайлівки Донецької області. Однак воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вщент рознесли ворога, знищивши його військову техніку та піхоту.