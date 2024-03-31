Третя штурмова показала, як бійці налаштовуються на штурм у районі Авдіївки

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як налаштовуються на штурм. На кадрах також можна побачити настрій, з яким заряджені штурмовики десантуються біля найближчих до російських позицій окопів у районі Авдіївки.

Відео Третя окрема штурмова бригада опублікувала у Telegram.

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Настрій бійців перед штурмом

У бригаді розповіли, що поки ворог не помітив групи та не почав бити з мінометів й артилерії, бійці рушають на штурм окупантів у Орлівці.

"Бойові будні з GoPro друга Зомбі з підрозділу HYDRA другої роти другого мехбату Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 767-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень. Окупанти намагаються наступати на декількох напрямках, а бійці ЗСУ впевнено відбивають ворога.

Також українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.