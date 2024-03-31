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Третя штурмова показала, як бійці налаштовуються на штурм у районі Авдіївки

31 березня 2024 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова показала, як бійці налаштовуються на штурм у районі Авдіївки
Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як налаштовуються на штурм. На кадрах також можна побачити настрій, з яким заряджені штурмовики десантуються біля найближчих до російських позицій окопів у районі Авдіївки. 

Відео Третя окрема штурмова бригада опублікувала у Telegram.

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Настрій бійців перед штурмом

У бригаді розповіли, що поки ворог не помітив групи та не почав бити з мінометів й артилерії, бійці рушають на штурм окупантів у Орлівці.

"Бойові будні з GoPro друга Зомбі з підрозділу HYDRA другої роти другого мехбату Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 767-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень. Окупанти намагаються наступати на декількох напрямках, а бійці ЗСУ впевнено відбивають ворога.

Також українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

війна
Україна
окупанти
Авдіївка
штурмова бригада

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