Де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та український військовий. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 767-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень. Окупанти намагаються наступати на декількох напрямках, а бійці ЗСУ впевнено відбивають ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у неділю, 31 березня.

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Окупанти завдали 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснили 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Наприкінці минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять БпЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог залучив для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Лиманському напрямку бійцями ЗСУ відбито шість атак в районах населених пунктів, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українськими військовими відбито сім атак.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки, де ворог намагався вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п'ять атак на позиції українських захисників.

На Херсонському напрямку противник двічі атакував позиції військ України на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох радіолокаційних станціях, пункту управління, району зосередження особового складу, чотирьох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу ворога", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Також Україна масово постачає макети військової техніки на фронт. Головним завданням таких моделей є виснаження ворога і виявлення його позицій.