Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой arrow

Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой

29 марта 2024 21:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой
Украинские военные уничтожили вражеский танк. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и военную технику. Они показали, что ударный дрон атаковал вражескую технику в районе Авдеевки, уничтожив вражеский танк и два других транспортных средства.

Видео опубликовала пресс-служба 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

Читайте также:

Удар по российской технике под Авдеевкой

Ударный дрон нанес точный удар по вражескому танку, который находился в районе Авдеевки. Вместе с танком были нейтрализованы МТ-ЛБ и броневик "УРАЛ", которые были задействованы в транспортировке боеприпасов и пехоты противника.

Напомним, что бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие оккупантов с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Также мы писали о том, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.

российские войска
танки
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом