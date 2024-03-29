Третья штурмовая показала, как уничтожили вражеский танк под Авдеевкой

Украинские военные уничтожили вражеский танк. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и военную технику. Они показали, что ударный дрон атаковал вражескую технику в районе Авдеевки, уничтожив вражеский танк и два других транспортных средства.

Видео опубликовала пресс-служба 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

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Ударный дрон нанес точный удар по вражескому танку, который находился в районе Авдеевки. Вместе с танком были нейтрализованы МТ-ЛБ и броневик "УРАЛ", которые были задействованы в транспортировке боеприпасов и пехоты противника.

Напомним, что бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие оккупантов с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Также мы писали о том, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.