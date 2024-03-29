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Третя штурмова показала, як знищили ворожий танк під Авдіївкою

29 березня 2024 21:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Третя штурмова показала, як знищили ворожий танк під Авдіївкою
Українські військові знищили ворожий танк. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та військову техніку. Вони показали, як ударний дрон атакував ворожу техніку у районі Авдіївки, знищивши ворожий танк та два інші транспортні засоби.

Відео опублікувала пресслужба 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram.

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Ударний дрон здійснив точний удар по ворожому танку, який знаходився в районі Авдіївки. Разом з танком також були нейтралізовані МТ-ЛБ та броньовик "УРАЛ", які були задіяні в транспортуванні боєприпасів та піхоти противника.

Нагадаємо, що бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили укриття окупантів за допомогою FPV-дрона і разом зі сховищем "відмінусували" ще й двох загарбників.

Також ми писали про те, що що українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов також сьогодні показав відео ефектного знищення російських танків Т-80 аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

російські війська
танки
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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