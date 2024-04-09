Третья штурмовая показала видео бойцов в ожидании очередного российского наступления

Бойцы Третьей штурмовой в окопах. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады не перестают сдерживать постоянные атаки российских захватчиков. Своими искусными действиями они не прекращают наносить врагу тяжелые потери в боевой технике и живой силе.

Видео с бойцами находящейся на своих позициях бригады в ожидании очередного наступления со стороны врага появилось на странице Третьей штурмовой у Telegram во вторник, 9 апреля.

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"Остатки "двухсотых" оккупантов на улицах, побитая обстрелами деревня и суровый армейский юмор в окопах. Так на своих позициях штурмовики выжидают очередную атаку врага", — говорится в сообщении.

Видео с помощью GoPro снял боец с позывным "Жовтый" на одном из участков Авдеевского направления. Он сообщил, что на позициях находятся бойцы 3-й роты 2-го штурмового бата Третьей штурмовой бригады.

Ранее мы рассказывали, что бойцы Третьей штурмовой бригады не прекращают наносить врагу значительные потери в боевой технике и живой силе. В частности, для этих целей они эффективно используют беспилотные летательные аппараты.

Также Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.