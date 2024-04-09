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Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу

9 квітня 2024 15:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу
Бійці Третьої штурмової в окопах. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади не припиняють стримувати постійні атаки російських загарбників. Своїми вправними діями вони не припиняються завдавати ворогу тяжких страт у бойовій техніці та живій силі.

Відео з бійцями бригади, які перебувають на своїх позиціях в очікуванні чергового наступу з боку ворога, з'явилося на сторінці Третьої штурмової у Telegram у вівторок, 9 квітня.

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"Залишки "двохсотих" окупантів на вулицях, побите обстрілами село та суворий армійський гумор в окопах. Так, на своїх позиціях штурмовики вичікують на чергову атаку ворога", — говориться у повідомленні. 

Відео за допомогою GoPro зняв боєць з позивним "Жовтий" на одній з ділянок Авдіївського напрямку. Він повідомив, що на позиціях перебувають бійці 3-ї роти 2-го штурмового бату Третьої штурмової бригади. 

Раніше ми розповідали, що бійці Третьої штурмової бригади не припиняють завдавати ворогу значних втрат у бойовій техніці та живій силі. Зокрема, для цієї мети вони ефективно використовують безпілотні літальні апарати.

Також Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Авдіївка
штурмова бригада
втрати окупантів

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