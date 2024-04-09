Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу

Бійці Третьої штурмової в окопах. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади не припиняють стримувати постійні атаки російських загарбників. Своїми вправними діями вони не припиняються завдавати ворогу тяжких страт у бойовій техніці та живій силі.

Відео з бійцями бригади, які перебувають на своїх позиціях в очікуванні чергового наступу з боку ворога, з'явилося на сторінці Третьої штурмової у Telegram у вівторок, 9 квітня.

Читайте також:

Бійці Третьої штурмової тримають позиції

"Залишки "двохсотих" окупантів на вулицях, побите обстрілами село та суворий армійський гумор в окопах. Так, на своїх позиціях штурмовики вичікують на чергову атаку ворога", — говориться у повідомленні.

Відео за допомогою GoPro зняв боєць з позивним "Жовтий" на одній з ділянок Авдіївського напрямку. Він повідомив, що на позиціях перебувають бійці 3-ї роти 2-го штурмового бату Третьої штурмової бригади.

Раніше ми розповідали, що бійці Третьої штурмової бригади не припиняють завдавати ворогу значних втрат у бойовій техніці та живій силі. Зокрема, для цієї мети вони ефективно використовують безпілотні літальні апарати.

Також Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.