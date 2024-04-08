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Дрони Третьої штурмової "утилізували" ворожу БМП разом з десантом

8 квітня 2024 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дрони Третьої штурмової "утилізували" ворожу БМП разом з десантом
Палаюча ворожа БМП. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади не припиняють завдавати ворогу значних втрат у бойовій техніці та живій силі. Зокрема, для цієї мети вони ефективно використовують безпілотні літальні апарати.

Відео ефективної роботи українських дронів по бойовій машині піхоти російських окупантів оприлюднили бійці підрозділу "Вітролом" Батальйону безпілотних систем.

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Бійцями Третьої штурмової бригади була уражена бойова машина піхоти МТ-ЛБ з російськими загарбниками на борту.

"Піхота ворога почала тікати та укриватися у посадці, але наші FPV-дрони з осколковими боєприпасами наздогнали і їх", — розповіли бійці про результат "полювання".

Ця подія відбулася в районі Авдіївки. Бойову роботу здійснювали бійці підрозділу "Вітролом" Батальйону безпілотних систем.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

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дрони
штурмова бригада

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