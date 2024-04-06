Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян

Момент влучання ракети HIMARS по будівлі, в якій перебували росіяни. Фото: скриншот

Українські військові продовжують ефективно застосовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS. За допомогою цієї далекобійної зброї Сили оборони знищують на далеких відстанях живу силу і військову техніку супротивника.

Відео вдалої роботи HIMARS по позиціях ворожих бійців оприлюднив на своєму Telegram-канала ударно-розвідувальний підрозділ "Шершні" Третьої штурмової бригади.

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"Удар РСЗВ HIMARS по місцю розташування особового складу росіян", — говориться у лаконічному повідомленні.

На відео можна побачити момент влучання ракети HIMARS по будівлі, в якій перебували російські загарбники. Внаслідок цього стався потужний вибух. Ймовірно, росіяни зазнали серйозних втрат у живій силі.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

Також ми писали, що військові ЗСУ за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео удару по окупантах.