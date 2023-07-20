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Три направления: в ISW сообщили о новых успехах украинского контрнаступления

20 июля 2023 07:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Три направления: в ISW сообщили о новых успехах украинского контрнаступления
Украинские военные стреляют из РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные наступают как минимум на трех участках фронта. ВСУ имеют успехи вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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В Генштабе сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия к северу и югу от Бахмута и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Кроме того, украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неустановленном районе Мелитопольского направления", — говорится в отчете ISW.

Ранее в России заявляли, что российским войскам не хватает ротаций и подкреплений в Запорожском и Бахмутском направлениях. Это мешает оккупантам отвоевать утраченные позиции.

Напомним, Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта и выбивают российских оккупантов. В частности, на Донецком, где ВСУ продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

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