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В Генштабі назвали два напрямки, на яких просунулись і мають успіх ЗСУ

19 липня 2023 10:12
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Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ просунулись та мають успіх на двох напрямках, — Генштаб
Український військовий з прапором України. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту та вибивають російських окупантів. Зокрема на Донецькому, де ЗСУ просуваються вперед та закріплюються на рубежах. 

Про це повідомляє речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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Донецький напрямок

За словами Ковальова, на напрямках Велика Новосілка — Старомайорське та Новосілка — Старомайорське Сили оборони просунулись та мали успіх, а також закріпилися на досягнутих рубежах. 

"ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — додає Ковальов. 

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Повідомлення про успіхи ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 19 липня російські терористи здійснили чергову масовану атаку по Україні. Завдяки успішній роботі Повітряних Сил було збито 37 повітряних цілей. 

Додамо, що за минулу добу, 18 липня, Сили оборони України ліквідували понад 400 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку, серед якої танки та засоби ППО. 

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