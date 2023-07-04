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"Продолжается успешный штурм": какая ситуация на Бахмутском направлении

4 июля 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Продолжается успешный штурм": какая ситуация на Бахмутском направлении
Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Бахмутском направлении успешный штурм ВСУ. Оккупанты отступают и теряют свои позиции.

Об этом рассказал пресс-офицер 3ОШБ Александр Бородин в эфире телемарафона.

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"Сейчас достаточно горячо. Мы пытаемся штурмовать, достаточно успешно. Враг цепляется за позиции. Они бросают мобилизованные и "Шторм Z". Максимально перекрывают это артой", — рассказывает Бородин.

Он добавил, что новые мобилизованные россияне как живые щиты. Также оккупанты ставят большое количество мин и это очень усложняет штурм.

Напомним, недавно британская разведка рассказала, что для того чтобы сдерживать продвижение украинских военных на юге, россияне используют большое количество мин. Кроме того, оккупанты используют дроны, авиацию и артиллерию, чтобы уничтожать украинскую технику.

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