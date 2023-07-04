"Продолжается успешный штурм": какая ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении успешный штурм ВСУ. Оккупанты отступают и теряют свои позиции.
Об этом рассказал пресс-офицер 3ОШБ Александр Бородин в эфире телемарафона.
Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 4 июля
"Сейчас достаточно горячо. Мы пытаемся штурмовать, достаточно успешно. Враг цепляется за позиции. Они бросают мобилизованные и "Шторм Z". Максимально перекрывают это артой", — рассказывает Бородин.
Он добавил, что новые мобилизованные россияне как живые щиты. Также оккупанты ставят большое количество мин и это очень усложняет штурм.
Напомним, недавно британская разведка рассказала, что для того чтобы сдерживать продвижение украинских военных на юге, россияне используют большое количество мин. Кроме того, оккупанты используют дроны, авиацию и артиллерию, чтобы уничтожать украинскую технику.