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Британська розвідка розповіла, як Росія уповільнює контрнаступ ЗСУ

4 липня 2023 11:12
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Британська розвідка розповіла, як Росія уповільнює контрнаступ ЗСУ
Українські військові керують САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для того, аби стримувати просування українських військових на півдні, росіяни використовують велику кількість мін. Окрім того, окупанти використовують дрони, авіацію та артилерію, аби нищити українську техніку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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У відомстві розповідають, що останніми тижнями Росія визначила та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.

"Основою цього підходу було дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. У деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що РФ, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною", — йдеться у повідомленні. 

У Британському Міноборони розповіли, що уповільнивши українське просування, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці одностороннім ударом безпілотних літальних апаратів, ударних вертольотів та артилерії.

Там додали, що попри те, що РФ досягала певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах українського контрнаступу, проте зараз росіяни страждають через перенапруження підрозділів та нестачі артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що українські війська мають частковий успіх на флангах навколо Бахмута. Сили оборони України закріплюють на нових рубежах, звідки вибили російських окупантів.

Також раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

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