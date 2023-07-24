"Продолжаются тяжелые бои": Маляр рассказала, где ВСУ имеют существенные успехи на фронте

Анна Маляр. Фото: Минобороны Украины

Российские оккупанты перебрасывают больше своих войск на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. В настоящее время идут тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Купянское направление

В Харьковской области армия РФ в течение семи дней активно проводила штурмовые действия, чтобы вытеснить украинские войска "за барьерный рубеж реки Оскол". По словам Маляр, оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ. Несмотря на сложные бои, наши воины крепко стоят на позициях.

Лиманское направление

"На Лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Вел безуспешные наступательные действия восточнее Торского Донецкой области. Продолжаются бои", — отметила заместитель министра обороны.

Бахмутское направление

Там в течении недели ВСУ успешно контрнаступали, а именно на южном фланге. Пока украинские военные не быстро, но уверенно продвигаются вперед. Самые жестокие бои вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"За неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 4 кв.км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 35 кв.км", — добавила Маляр.

Враг решил сосредоточить основные силы на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, чтобы наступать и установить полный контроль над Марьинкой, а также охватить Авдеевку, однако действия прошли безуспешно.

Юг

На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ успешно наступают, направляясь в следующие населенные пункты:

Новоданиловка;

Вербовое;

Роботино;

Новодаровка;

Приютное;

Мала Токмочка;

Новоселка;

Старомайорское.

"За неделю в результате наступательных действий на Юге освобожденная территория увеличена на 12,7 кВ.км.

В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет 192,1 кВ.км", — добавила Маляр.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в этой войне. Он заявил, что страна может вступить в НАТО на следующий саммит в июле 2024 года. Тогда же может окончиться война.