"Тривають важкі бої": Маляр розповіла, де ЗСУ мають суттєві успіхи на фронті

Ганна Маляр. Фото: Міноборони України

Російські окупанти перекидають найбільше своїх військ на Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки. Наразі йдуть важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Куп'янський напрямок

На Харківщині армія РФ впродовж семи днів активно проводила штурмові дії, щоб витіснити українські війська "за бар’єрний рубіж річки Оскіл". За словами Маляр, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Попри складні бої наші воїни з міцністю стоять на позиціях.

Лиманський напрямок

"На Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Вів безуспішні наступальні дії східніше Торське Донецької області. Тривають бої", — зазначила заступниця міністра оборони.

Бахмутський напрямок

Там протягом тижня ЗСУ успішно контрнаступали, а саме на південному фланзі. Наразі українські військові нешвидко, але впевнено просуваються вперед. Найжорстокіші бої наразі поблизу Кліщіівки, Андріївки та Курдюмівки.

"За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію 4 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 35 кв.км", — додала Маляр.

Ворог вирішив зосередити основні сили на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, аби наступати, щоб встановити повний контроль над Мар'їнкою та охопити Авдіївку, проте дії пройшли безуспішно.

Південь

На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ успішно наступають, прямуючи до таких населених пунктів:

Новоданилівка;

Вербове;

Роботине;

Новодарівка;

Приютне;

Мала Токмачка;

Новосілка;

Старомайорське.

"За тиждень в результаті наступальних дій на Півдні звільнену територію збільшено на 12,7 кВ.км.

Загалом звільнена площа на Півдні складає 192,1 кВ.км", — додала Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у цій війні. Він заявив, що країна може вступити до НАТО наступного саміту у липні 2024 року. Тоді ж може скінчитися війна.