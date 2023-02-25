Какое трофейное оружие захватили у россиян

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новости.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь идет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике. Ранее уже давалось описание танков, БМП. Сегодня говорим о машинах управления.

"Реостат"

Российский передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 "Реостат". Изготовлен в советское время на базе БТР-Д. Поступил на вооружение в 1982 году.

Машина, как правило, используется в подразделениях воздушно-десантных войск и морской пехоте для управления огнем САУ "Нона-С" и ее модификаций.

"Реостат" имеет гидропневматическую независимую подвеску с сменным клиренсом.

"Реостат". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Для ведения огня экипажем из личного оружия на корпусе есть специальные амбразуры.

Танковая навигационная аппаратура ТНА-4 позволяет эффективно управлять огнем артиллерии. Также машина оснащена артиллерийским квантовым дальномером ДАК-1, ночным прибором для наблюдения ННП-21 и прибором управления огнем ПУО-9.

Боевая машина готовится к работе по открытию огня с марша в течение 10 минут.

Выпускалось в двух модификациях: базовый вариант и вариант с набором современного бортового оборудования.

За время принятия на вооружение было произведено около 60 машин.

Трофейний "Реостат". Фото: Wikimedia commons

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину ее Вооруженные Силы захватили у врага в качестве трофеев пять единиц 1В119 "Реостат". Первый из них попал в руки украинских военных в начале марта прошлого года.

Тактико-технические характеристики:

Вес — 8 т

Ширина — 2630 мм

Высота — 2300 мм

Броня — алюминиевый сплав

Скорость — 60 км/ч и до 9 км/ч по воде

"Поток-2"

Российская советская командно-штабная машина оперативно-тактического звена управления БМП-1КШ "Поток-2". Разработана в КБ Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1. Серийное производство машины производилось на Рубцовском машиностроительном заводе с 1976 года.

У этой боевой машины отсутствует штатное вооружение. Вместо него установлено телескопическое антенно-мачтовое устройство, а колпак башни зафиксирован неподвижно на крыше корпуса машины.

БМП-1КШ "Потік-2". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Вместе с тем в комплекте оснащения имеется пулемет ПК калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Огонь из него может вестись через амбразуру в кормовой двери.

Основное назначение БМП-1КШ – организация радиосвязи в передвижных пунктах управления.

Экипаж машины состоит из трех человек — механика-водителя и двух радистов-операторов, которые размещаются в кормовой части машины. Также в корпусе предусмотрено 4 места для офицеров.

В средствах связи входят три радиостанции. При этом каждая из них может работать независимо друг от друга.

Машина производилась в двух модификациях.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину Силы обороны захватили 3 и уничтожили 7 российских БМП-1КШ.

Тактико-технические характеристики:

Вес — 13 т

Длина — 6723 мм

Ширина — 2940 мм

Высота — 1920 мм

Броня — противопульная

Экипаж — 3 человека, десант — 4 человека

Скорость — 65 км/ч и до 8 км/ч по воде

КШМ Р-149МА1

Российская современная командная штабная машина Р-149МА1 разработана в 2014 году на базе БТР-80 и предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам тактического уровня на стоянке и в движении.

Машина может использоваться в составе передовых подвижных пунктов управления оперативного уровня.

КШМ Р-149МА1. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Оснащена пятью радиостанциями разных типов, которые способны на разных волнах обеспечивать связь на расстоянии от 1,2 до 350 км при температуре от -40 до +50 градусов.

Время развертывания станции для работы в движении/стоянке соответственно 10 и 30 минут. Экипаж насчитывает шесть человек.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину Силы обороны захватили не менее 11 единиц такой техники.

Первая такая машина была "затрофеина" воинами ВСУ 15 марта 2022 года в окрестностях города Николаева.

Трофейная Р-149МА1

Следует отметить, что захват машины такого класса может свидетельствовать об уничтожении ВСУ штаба российского военного подразделения уровня не ниже батальона или полка.

Тактико-технические характеристики: