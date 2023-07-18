"Это будет кроваво": в США оценили проведение контрнаступления ВСУ

Марк Милли. Фото: AFP

Контрнаступление ВСУ не покажет быстрых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.

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Подготовка к контрнаступлению

Он отметил, что в международной коалиции подготовили 17 бригадных боевых групп для того, чтобы Украина начала контрнаступление. В них насчитывается 63 тысяч военнослужащих.

В то же время, украинские воины до сих пор сдерживают "значительное количество боевой мощи", и "медленно и сознательно" пробиваются через оборону РФ.

Проблемы оккупантов

По его словам, несмотря на то, что у российских солдат было достаточно времени на то, чтобы хорошо обороняться, у них все равно возникло много проблем, а именно плохая подготовка, оснащение и моральный дух. Кроме того, возникли проблемы и из-за бунта руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такой вывод... Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", — объяснил он.

Заминированные поля

Милли добавил, что наибольшей проблемой является то, что в Украине много заминированных полей, поэтому возникает много жертв среди украинских военных.

"Есть разница между войной на бумаге и реальной войной. Это настоящие люди в настоящих машинах, которые разминируют настоящие минные поля и действительно погибают. Поэтому когда это случается, подразделения обычно замедляются. И это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля. Поэтому украинцы прокладывают свой путь", — подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штаба США.

Напомним, украинские воины наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Инициатива на стороне Украины.