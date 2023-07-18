"Це буде криваво": у США оцінили проведення контрнаступу ЗСУ

Марк Міллі. Фото: AFP

Контрнаступ ЗСУ не покаже швидких результатів. Проте підготуватися до нього було вкрай складно.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, передає пресслужба Пентагону.

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Підготовка до контрнаступу

Він зазначив, що у міжнародній коаліції підготувати 17 бригадних бойових груп, для того, щоб Україна розпочала контрнаступ. В них налічується 63 тисячі військовослужбовців.

Водночас українські воїни досі стримують "значну кількість бойової потужності", та "повільно і свідомо" пробиваються через оборону РФ.

Проблеми окупантів

За його словами, незважаючи на те, що російські солдати мали достатньо часу на те, щоб добре оборонятися, в них все одно виникло багато проблем, а саме погана підготовка, оснащення та моральний дух. Крім того, виникли проблеми і через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", — пояснив він.

Заміновані поля

Міллі додав, що найбільшою проблемою є те, що в Україні багато замінованих полів, через це виникає багато жертв серед українських військових.

"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", — наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США.

Нагадаємо, українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.