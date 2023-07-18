"Це буде криваво": у США оцінили проведення контрнаступу ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ не покаже швидких результатів. Проте підготуватися до нього було вкрай складно.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, передає пресслужба Пентагону.
Підготовка до контрнаступу
Він зазначив, що у міжнародній коаліції підготувати 17 бригадних бойових груп, для того, щоб Україна розпочала контрнаступ. В них налічується 63 тисячі військовослужбовців.
Водночас українські воїни досі стримують "значну кількість бойової потужності", та "повільно і свідомо" пробиваються через оборону РФ.
Проблеми окупантів
За його словами, незважаючи на те, що російські солдати мали достатньо часу на те, щоб добре оборонятися, в них все одно виникло багато проблем, а саме погана підготовка, оснащення та моральний дух. Крім того, виникли проблеми і через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", — пояснив він.
Заміновані поля
Міллі додав, що найбільшою проблемою є те, що в Україні багато замінованих полів, через це виникає багато жертв серед українських військових.
"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", — наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США.
Нагадаємо, українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.