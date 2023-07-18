Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Це буде криваво": у США оцінили проведення контрнаступу ЗСУ arrow

"Це буде криваво": у США оцінили проведення контрнаступу ЗСУ

18 липня 2023 22:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Це буде криваво": у США оцінили проведення контрнаступу ЗСУ
Марк Міллі. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Контрнаступ ЗСУ не покаже швидких результатів. Проте підготуватися до нього було вкрай складно.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, передає пресслужба Пентагону.

Читайте також:

Підготовка до контрнаступу

Він зазначив, що у міжнародній коаліції підготувати 17 бригадних бойових груп, для того, щоб Україна розпочала контрнаступ. В них налічується 63 тисячі військовослужбовців.

Водночас українські воїни досі стримують "значну кількість бойової потужності", та "повільно і свідомо" пробиваються через оборону РФ.

Проблеми окупантів

За його словами, незважаючи на те, що російські солдати мали достатньо часу на те, щоб добре оборонятися, в них все одно виникло багато проблем, а саме погана підготовка, оснащення та моральний дух. Крім того, виникли проблеми і через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", — пояснив він.

Заміновані поля

Міллі додав, що найбільшою проблемою є те, що в Україні багато замінованих полів, через це виникає багато жертв серед українських військових. 

"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", — наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США.

Нагадаємо, українські воїни наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наразі ініціатива на боці України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз