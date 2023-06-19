"Это будет жесткий поединок": Маляр о ситуации на передовой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрміяInform

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы не останавливаются в попытках помешать контрнаступлению ВСУ. По ее словам, следует настроиться на жесткий поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что по словам Маляр, украинским защитникам трудно продвигаться на юге, поскольку оккупанты сопротивляются. Кроме того, очень часто наши военные сталкиваются с "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит", — отметила замминистра.

Она заверила, что операция по освобождению территорий имеет несколько выполняемых задач, поэтому не следует оценивать успехи украинских защитников километрами деоккупированных населенных пунктов.

Также Маляр подчеркнула, что "наибольшие результаты еще впереди".

Замминистра добавила, что на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ находятся в ожесточенной обороне, а россияне не получили ни одного метра.

Маляр объясняет такие действия врага тем, что его главная цель — достижение рубежа Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные проводили контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Также мы писали, что контрнаступление украинских войск не будет столь быстрым, как это было под Харьковом. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он прокомментировал предстоящие действия ВСУ на фронте.