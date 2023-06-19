Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Это будет жесткий поединок": Маляр о ситуации на передовой arrow

"Это будет жесткий поединок": Маляр о ситуации на передовой

19 июня 2023 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Это будет жесткий поединок": Маляр о ситуации на передовой
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрміяInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы не останавливаются в попытках помешать контрнаступлению ВСУ. По ее словам, следует настроиться на жесткий поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Комментарий Маляр о ситуации на передовой

Отмечается, что по словам Маляр, украинским защитникам трудно продвигаться на юге, поскольку оккупанты сопротивляются. Кроме того, очень часто наши военные сталкиваются с "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит", — отметила замминистра.

Она заверила, что операция по освобождению территорий имеет несколько выполняемых задач, поэтому не следует оценивать успехи украинских защитников километрами деоккупированных населенных пунктов.

Также Маляр подчеркнула, что "наибольшие результаты еще впереди".

Замминистра добавила, что на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ находятся в ожесточенной обороне, а россияне не получили ни одного метра.

Маляр объясняет такие действия врага тем, что его главная цель — достижение рубежа Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные проводили контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Также мы писали, что контрнаступление украинских войск не будет столь быстрым, как это было под Харьковом. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он прокомментировал предстоящие действия ВСУ на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас