"Це буде жорсткий двобій": Маляр про ситуацію на передовій

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили не зупиняються в спробах завадити контрнаступу ЗСУ. За її словами, слід налаштуватися на жорсткий двобій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Зазначається, що за словами Маляр, українським захисникам важко просуватися на півдні, оскільки окупанти чинять опір. Крім того, дуже часто наші військові зіштовхуються з "суцільним замінуванням".

"Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко, і ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається", — зазначила заступниця міністра.

Вона запевнила, що операція зі звільнення територій має кілька завдань, які вже виконуються, тому не слід оцінювати успіхи українських захисників кілометрами деокупованих населених пунктів.

Також Маляр наголосила, що "найбільші результати ще попереду".

Заступниця міністра додала, що на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ перебувають у запеклій обороні, а росіяни не здобули жодного метра.

Маляр пояснює такі дії ворога тим, що його головна мета — досягнення рубежу Донецької та Луганської областей.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що минулого тижня українські військові проводили контрнаступальні дії та оборонялися. Протягом двох тижнів ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Також ми писали, що контрнаступ українських військ не буде таким швидким, як це було під Харковом. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Він прокоментував майбутні дії ЗСУ на фронті.