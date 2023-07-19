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"Это позор": Пригожин впервые выступил в Беларуси перед наемниками

19 июля 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Это позор": Пригожин впервые выступил в Беларуси перед наемниками
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Оркестр Вагнера", который связан с "вагнеровцами".

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На видео Пригожин приветствовал их с приездом.

"Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас происходящее на фронте это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время", — подчеркнул он.

"Учителя-вагнеровцы"

По словам главаря вооруженного формирования, в течение этого времени "вагнеровцы" будут делать с белорусской армии "вторую в мире" и в случае чего будут воевать за нее.

"Готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь, в Африку и, возможно, вернемся в СВО (так в России называют войну против Украины) в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят опозорить самих себя и наш опыт", — отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что частная военная компания "Вагнер" по состоянию на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.

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