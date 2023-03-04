Объявления Мелитополя "столицей" Запорожья — это начало капитуляции, — Федоров

Враг уже признает, что ему не захватить Запорожье

Оккупанты уже и сами понимают, что захватить Запорожье — им не под силу. Поэтому захватчики пытаются показать хоть какую-то "победу", провозгласив Мелитополь "столицей" Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил мэр Иван Федоров.

Почему это знак капитуляции врага

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, провозглашение оккупантами Мелитополя так называемой "столицей" Запорожской области является началом их капитуляции.

"Враг постоянно рассказывал о пропаганде, будто он через два-три дня, или через неделю точно захватит город Запорожье. Враг рассказывал, буквально три недели назад, что он продвинулся на Запорожской линии фронта, зашел в Каменское, в Малую Токмачку, и т. д... Тем, что они признали Мелитополь административным центром захваченной Запорожской области, мы определяем то, что они точно уже не собираются никуда продвигаться", — сказал Федоров.

Как известно, ранее российские СМИ со ссылкой на указ самопровозглашенного "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого писали, что Мелитополь признан "столицей" области.

Напомним, в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.