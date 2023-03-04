Объявления Мелитополя "столицей" Запорожья — это начало капитуляции, — Федоров

"Это капитуляция": Федоров рассказал, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожья
Оккупанты уже и сами понимают, что захватить Запорожье — им не под силу. Поэтому захватчики пытаются показать хоть какую-то "победу", провозгласив Мелитополь "столицей" Запорожской области.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил мэр Иван Федоров.
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Почему это знак капитуляции врага
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, провозглашение оккупантами Мелитополя так называемой "столицей" Запорожской области является началом их капитуляции.
"Враг постоянно рассказывал о пропаганде, будто он через два-три дня, или через неделю точно захватит город Запорожье. Враг рассказывал, буквально три недели назад, что он продвинулся на Запорожской линии фронта, зашел в Каменское, в Малую Токмачку, и т. д... Тем, что они признали Мелитополь административным центром захваченной Запорожской области, мы определяем то, что они точно уже не собираются никуда продвигаться", — сказал Федоров.
Как известно, ранее российские СМИ со ссылкой на указ самопровозглашенного "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого писали, что Мелитополь признан "столицей" области.
Напомним, в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.