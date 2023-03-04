Оголошення Мелітополя "столицею" Запоріжжя — це початок капітуляції, — Федоров

Ворог вже визнає, що йому не захопити Запоріжжя

Окупанти вже й самі розуміють, що захопити Запоріжжя — їм не під силу. Тому загарбники намагаються показати хоч якусь "перемогу", проголосивши Мелітополь "столицею" Запорізької області.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив мер міста Іван Федоров.

Чому це знак капітуляції ворога

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, проголошення окупантами Мелітополя так званою "столицею" Запорізької області — є початком їхньої капітуляції.

"Ворог постійно розказував про пропаганду, начебто він через два-три дні, або за тиждень точно захопить місто Запоріжжя. Ворог розказував, буквально три тижні тому, що він просунувся на Запорізькій лінії фронту, зайшов, начебто у Кам’янське, в Малу Токмачку, і т. д... Тим, що вони визнали Мелітополь адміністративним центром захопленої Запорізької області, ми визначаємо те, що вони точно вже не збираються нікуди просуватися", — сказав Федоров.

Як відомо, раніше російські ЗМІ з посиланням на указ самопроголошеного "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького писали, що Мелітополь визнано "столицею" області.

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.