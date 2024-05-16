Это люди, которые долго воюют — военный рассказал, как часто защитники самовольно покидают поле боя

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Сержант, фельдшер медпункта одной из частей, воюющий на востоке страны Александр с позывным "Ронин" рассказал о случаях самовольного ухода из части. По его словам, их много.

Об этом Александр рассказал в интервью Zn.ua.

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По словам военного, воинскую часть время от времени покидают те люди, которые только пришли.

"Но хуже всего, что это люди, которые долго воюют. Потому что им не оставляют другого выбора. Вот расскажу, как это бывает. Сидят люди на тяжелой позиции по два-три месяца. Отдыхают в сыром подвале под обстрелом и снова идут на позицию. А потом вместо отдыха им говорят: "Пять дней на полигоне — теперь вы штурмовики!", — подчеркнул Александр.

В самые горячие точки на штурм планируют посылать людей, которые только что вышли с позиции. По словам военного, почти все пошли в СОЧ.

"Они прекрасно знают, чем именно закончится такой штурм, и не понимают, зачем. Результат: за это время — СОЧ большого количества людей, которые хорошо воевали и могли бы воевать дальше. Вот вам пополнение. Зачем вам новая мобилизация, если не бережете тех людей, которые есть? И все это — на уровне высоких чинов, бригадных и выше", — говорит сержант.

Что делают с такими военными

По словам военного, на сегодня это отпуск за свой счет. Можно уйти в СОЧ в первый день месяца и вернуться в последний. Тогда человеку не заплатят совсем.

По словам Александра, даже посмотрев те "страшные законы", которые были приняты, военные поняли, что в отказ от выполнения приказа идти стало только легче. Он говорит, что дважды можно отказаться, а на третий раз — выполнять, в дальнейшем идти в СОЧ и так по кругу.

"На самом деле драконовские методы здесь и не сработают, потому что этих людей столько... И они же — тоже не дети. Большинство из них знает, как воевать. Кто их особенно будет искать? Некоторые бригады посылают отряды, кого-то возвращают. Но большинство возвращается самостоятельно. Если с ними долго по телефону замполиты говорят или у них деньги заканчиваются. До суда доходит десятая часть СОЧшников, самых злостных. Потому что все понимают: ну, посадим их в тюрьму, а воевать будет кто?" — отметил Александр.

Он добавил, что пока не будет системных изменений в структуре армии, с этим ничего не сделаешь.

Напомним, достаточно большая часть военнослужащих самовольно покидают воинские части из-за невозможности нормально отдохнуть. Люди, воюющие год или больше, живут в неизвестности, не знают, будут выводить бригаду на ротацию или нет.

Также военный из Одессы, самовольно покинувший воинскую часть, два года проведет в дисциплинарном батальоне. Причиной своего поступка мужчина назвал травму во время эвакуации другого раненого бойца, но командир запретил ему проходить медицинское обследование.