"Это не последние инциденты": в ГУР прокомментировали отрицание РФ "хлопка"

Представитель украинской разведки Андрей Юсов. Фото: Дмитрий Юрченко / АрмияInform

В России продолжают отрицать "хлопок" и говорят, что 21 августа в Ростове был "переход самолета на сверхзвук". Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Такое отрицание прокомментировал представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Все идет по плану"

По его словам, таких случаев будет становиться все больше и больше.

"Хорошо, конечно. А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации. Наверное, это просто голуби большие были, которые что-то сбросили на "тушки". В Москве нет "хлопка", по расписанию, наверное, работают их аэропорты и рейсы, никаких изменений нет. И вообще, у них все идет по плану", — иронически заметил Юсов.

Он добавил, что если представители Кремля будут и дальше так же ярко отрицать реальность, то у граждан России начнутся появляться вопросы.

Анонсы "хлопка" в РФ

"На черное говорить белое долго нельзя... В конце концов, работаем дальше и смотрим за развитием событий. Понятно, что это не последние инциденты, события и предметы для комментариев. Не в последний раз, когда придется врать российским чиновникам", — заверил представитель ГУР Минобороны.

Напомним, 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БПЛА вроде бы успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.