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"Это не популизм": Бойченко объяснил логику своих прогнозов об освобождении Мариуполя

14 апреля 2023 10:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Это не популизм": Бойченко объяснил логику своих прогнозов об освобождении Мариуполя
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

По словам главы Мариупольского горсовета, Украина может вернуть себе город в сентябре. Свои прогнозы Вадим Бойченко назвал не популизмом, а надеждой.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью "Радио Свобода".

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Отвечая на вопрос о своих многочисленных прогнозах о предстоящем увольнении Мариуполя, городской голова подчеркнул, что они базируются исключительно на разговорах с военными.

"Когда я спрашиваю, когда это все произойдет, когда мы вернемся в Мариуполь, говорят: весной. Я же не сам такие делаю выводы. То есть есть люди, которые за это отвечают. И по этому мы формируем те ожидания и подготовку к этому, к нашему возвращению", — подчеркнул Бойченко.

Что касается последних прогнозов, то городской голова отметил — "где-то в июле, августе, сентябре — где-то на этой границе, то есть мы должны вернуться в Мариуполь".

Надежда от Бойченко

Мэр Мариуполя пояснил, что его прогнозы не являются популизмом.

"Это надежда. Надежда, в которую я сам верю и верят в эту надежду сегодня мариупольцы. Они очень ждут нашего возвращения", — подчеркнул Вадим Бойченко.

Напомним, Бойченко в этом же интервью заявлял, что местные власти Мариуполя не предупреждали о предстоящей войне. А готовиться к ней нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.

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