"Це не популізм": Бойченко пояснив логіку своїх прогнозів про звільнення Маріуполя

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: УНІАН

За словами очільника Маріупольської міськради, Україна може повернути собі місто у вересні. Свої прогнози Вадим Бойченко назвав не популізмом, а надією.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Читайте також:

Звідки Бойченко бере свої прогнози

Відповідаючи на питання про свої численні прогнози про майбутнє звільнення Маріуполя, міський голова наголосив, що вони базуються винятково на розмовах із військовими.

"Коли я питаю, коли це все відбудеться, коли ми повернемося в Маріуполь, кажуть: навесні. Я ж не сам такі роблю висновки. Тобто є люди, які за це відповідають. І з цього ми формуємо ті очікування і підготовку до того, до нашого повернення", — наголосив Бойченко.

Щодо останніх прогнозів, то міський голова зазначив — "десь в липні, серпні, вересні — десь на цій межі, тобто ми маємо повернутися в Маріуполь".

Надія від Бойченка

Міський голова Маріуполя пояснив, що його прогнози не є популізмом.

"Це надія. Надія, в яку я сам вірю і вірять в цю надію сьогодні маріупольці. Вони дуже чекають на наше повернення", — наголосив Вадим Бойченко.

Нагадаємо, Бойченко у цьому ж інтерв’ю заявляв, що місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну. А готуватися до неї треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.