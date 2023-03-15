"Это сигнал от путина": Данилов отреагировал на инцидент над Черным морем

Алексей Данилов

Инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует, что президент россии владимир путин стремится расширить "зону конфликта".

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Twitter.

Реакция Данилова

"Инцидент с американским БпЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, — это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", — написал он.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 15, 2023

Что предшествовало

14 марта американские военные сообщили, что над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве.

"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС Европе и Африке.

Реакция россии

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".

Напомним, 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.